昇達科去年EPS 8.59元 寫新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（14）日董事會通過2024年財報，毛利率51.3%，每股稅後純益8.59元，每股將配發6.62698284元現金股利，營收、毛利率、每股稅後純益及股利均創下歷史新高。

近年昇達科深耕低軌衛星產品，去年來自低軌衛星產品的營收比重提高至43%，推升去年營收23.35億元，年增47.3%，毛利率51.3%，高於2023年40.4%，稅後純益5.47億元，年增173.5%，每股稅後純益8.59元。營收、毛利率、獲利均創歷史新高。

昇達科董事會也通過盈餘分配案，每股將配發6.62698284元現金股利，包含盈餘分配每股3.852897元現金股利，資本公積每股配發2.77408584元現金股利，盈餘分配率77.15%。昇達科昨日上漲1.5元，收443.5元，現金殖利率1.5%。

昇達科日前看好，SpaceX、Amazon Kuiper及Eutelsat OneWeb等均加速布局衛星群，低軌衛星部署數量將突破1萬顆，涵蓋通訊、物聯網、智慧農業、物流追蹤等多元應用領域，成為驅動未來科技產業的重要基石。

昇達科已經打入全球前三大衛星廠商，且今年兩大客戶持續出貨，今年衛星貢獻營收可望成長八成，推升營收獲利再創新高。

延伸閱讀

台揚淨值低於股本二分之一 列全額交割

中國大陸斷海纜 學者籲川普挺台發展低軌衛星保聯外通訊

亞馬遜低軌衛星Kuiper 最快明年下半年登台

鐳洋科技登國際衛星舞台 前進英美雙展秀衛星技術

相關新聞

順達2月EPS 0.38元

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公布今年2月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利...

興櫃一周回顧／生醫搶鏡 亞果飆81%

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌1.6%，跌幅...

勝品、奇偶去年獲利吸睛

安控廠去年獲利以ODM廠勝品（6556）每股純益（EPS）8.85元稱冠族群，品牌廠奇偶因業外轉投資台積電認列金融評價利...

昇達科去年EPS 8.59元 寫新高

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（14）日董事會通過2024年財報，毛利率51.3%，每股稅後純益8.5...

新應材去年EPS 8.5元 邁向爆發期

半導體特化材料新應材（4749）昨（14）日公布2024年全年稅後純益6.97億元，年增1.19倍，改寫新高，每股純益（...

旭然去年EPS 0.34元 發0.3元股息

過濾設備商旭然（4556）昨（14）日公告去年財報，全年獲利1,427萬元，年增247%，每股純益0.34元。董事會決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。