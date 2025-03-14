昇達科去年EPS 8.59元 寫新高

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（14）日董事會通過2024年財報，毛利率51.3%，每股稅後純益8.59元，每股將配發6.62698284元現金股利，營收、毛利率、每股稅後純益及股利均創下歷史新高。

近年昇達科深耕低軌衛星產品，去年來自低軌衛星產品的營收比重提高至43%，推升去年營收23.35億元，年增47.3%，毛利率51.3%，高於2023年40.4%，稅後純益5.47億元，年增173.5%，每股稅後純益8.59元。營收、毛利率、獲利均創歷史新高。

昇達科董事會也通過盈餘分配案，每股將配發6.62698284元現金股利，包含盈餘分配每股3.852897元現金股利，資本公積每股配發2.77408584元現金股利，盈餘分配率77.15%。昇達科昨日上漲1.5元，收443.5元，現金殖利率1.5%。

昇達科日前看好，SpaceX、Amazon Kuiper及Eutelsat OneWeb等均加速布局衛星群，低軌衛星部署數量將突破1萬顆，涵蓋通訊、物聯網、智慧農業、物流追蹤等多元應用領域，成為驅動未來科技產業的重要基石。

昇達科已經打入全球前三大衛星廠商，且今年兩大客戶持續出貨，今年衛星貢獻營收可望成長八成，推升營收獲利再創新高。