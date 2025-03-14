勝品、奇偶去年獲利吸睛

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
勝品。聯合報系資料照
勝品。聯合報系資料照

安控廠去年獲利以ODM廠勝品（6556）每股純益（EPS）8.85元稱冠族群，品牌廠奇偶因業外轉投資台積電認列金融評價利益進補，去年EPS 7.2元居次，為11年來最佳，晶睿EPS為3.42元。

安控廠去年面臨客戶調整庫存因素，全年營收普遍衰退，晶睿去年營收73.62億元，年減20%，奇偶去年營收11.97億元，年減5.3%，勝品去年營收16.92億元，年減11.4%。

奇偶去年獲利大躍進，全年稅後純益6.25億元，年增1.17倍，主要受惠轉投資台積電認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶年報顯示，至去年底為止，奇偶持有台積電高達960張，去年包含金融資產投資和匯兌利益達5.3億元。

晶睿去年稅後純益2.95億元，年減39.6%，每股純益3.42元，業外匯兌利益約1,459萬元。去年來自ODM代工及OBM品牌比重約為65:35，晶睿預計21日召開線上法說會，總經理廖禎祺親自主持，除說明去年營運成果，並釋出最新營運展望。

晶睿日前表示，客戶庫存調整結束，看好今年品牌及代工兩大事業訂單能見度正向，尤其《國防授權法案》（NDAA）除了北美市場之外，效應逐步擴及歐洲及亞太市場發酵，全線新產品均具備邊緣AI運算及功能，對全年營運審慎樂觀。

因應地緣政治，廖禎祺日前表示，除了越南之外，也擬在泰國設置產線，配合導入智慧製造，加速海外布局量產，至於晶睿是否在美國設廠，廖禎祺坦言，美國生產成本相對較高，也有難度，但配合集團布局及資源，不排除可能性。

勝品去年稅後純益2.54億元，年增43.5%，每股純益8.85元。儘管全年營收衰退，惟因產品結構優化，全年毛利率36.33%，年增9.43個百分點，毛利率表現僅次於品牌廠奇偶47.75%。

另一方面，因應地緣政治，在客戶要求下，勝品主要生產基地在台灣，也考慮在台灣之外尋求第二生產基地，但須先強化生產線自動化智慧智造，才能進一步模組化轉移。

延伸閱讀

台積電徵才 台南永康就業服務中心明到偏鄉玉井辦市集

傳美國官方力邀助英特爾 台積電再破年線市值跌破25兆元

台股上漲6點收21,968點 台積電下跌6元收959元

童子賢看台積電合資救英特爾「要成功不易」 千億赴美投資有望成霸主

相關新聞

順達2月EPS 0.38元

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公布今年2月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利...

興櫃一周回顧／生醫搶鏡 亞果飆81%

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌1.6%，跌幅...

勝品、奇偶去年獲利吸睛

安控廠去年獲利以ODM廠勝品（6556）每股純益（EPS）8.85元稱冠族群，品牌廠奇偶因業外轉投資台積電認列金融評價利...

昇達科去年EPS 8.59元 寫新高

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）昨（14）日董事會通過2024年財報，毛利率51.3%，每股稅後純益8.5...

新應材去年EPS 8.5元 邁向爆發期

半導體特化材料新應材（4749）昨（14）日公布2024年全年稅後純益6.97億元，年增1.19倍，改寫新高，每股純益（...

旭然去年EPS 0.34元 發0.3元股息

過濾設備商旭然（4556）昨（14）日公告去年財報，全年獲利1,427萬元，年增247%，每股純益0.34元。董事會決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。