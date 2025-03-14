勝品、奇偶去年獲利吸睛

安控廠去年獲利以ODM廠勝品（6556）每股純益（EPS）8.85元稱冠族群，品牌廠奇偶因業外轉投資台積電認列金融評價利益進補，去年EPS 7.2元居次，為11年來最佳，晶睿EPS為3.42元。

安控廠去年面臨客戶調整庫存因素，全年營收普遍衰退，晶睿去年營收73.62億元，年減20%，奇偶去年營收11.97億元，年減5.3%，勝品去年營收16.92億元，年減11.4%。

奇偶去年獲利大躍進，全年稅後純益6.25億元，年增1.17倍，主要受惠轉投資台積電認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶年報顯示，至去年底為止，奇偶持有台積電高達960張，去年包含金融資產投資和匯兌利益達5.3億元。

晶睿去年稅後純益2.95億元，年減39.6%，每股純益3.42元，業外匯兌利益約1,459萬元。去年來自ODM代工及OBM品牌比重約為65:35，晶睿預計21日召開線上法說會，總經理廖禎祺親自主持，除說明去年營運成果，並釋出最新營運展望。

晶睿日前表示，客戶庫存調整結束，看好今年品牌及代工兩大事業訂單能見度正向，尤其《國防授權法案》（NDAA）除了北美市場之外，效應逐步擴及歐洲及亞太市場發酵，全線新產品均具備邊緣AI運算及功能，對全年營運審慎樂觀。

因應地緣政治，廖禎祺日前表示，除了越南之外，也擬在泰國設置產線，配合導入智慧製造，加速海外布局量產，至於晶睿是否在美國設廠，廖禎祺坦言，美國生產成本相對較高，也有難度，但配合集團布局及資源，不排除可能性。

勝品去年稅後純益2.54億元，年增43.5%，每股純益8.85元。儘管全年營收衰退，惟因產品結構優化，全年毛利率36.33%，年增9.43個百分點，毛利率表現僅次於品牌廠奇偶47.75%。

另一方面，因應地緣政治，在客戶要求下，勝品主要生產基地在台灣，也考慮在台灣之外尋求第二生產基地，但須先強化生產線自動化智慧智造，才能進一步模組化轉移。