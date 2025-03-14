協易機財報／去年EPS 1.55元、擬配息1.2元 訂單能見度看到2026年

沖床龍頭廠協易機（4533）14日公布去年合併財報，合併營收35.93億元，稅後淨利2.45億元，每股稅後純益1.55元；董事會通過每股擬配發1.2元現金股利，配發率77.4%，以今天收盤價37.7元計算，現金殖利率3.18%。

協易機目前在手訂單金額逾20億元，能見度已看到2026年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機自結2月合併營收3.54億元、年增180.3%，連續四個月呈年增正成長；累計前二月合併營收8.32億元、年增116.9%，創同期新高，主要因為去年底到今年初很多出貨都在2月驗收完成並認列。

協易機近幾年積極朝「高科技製造服務業」轉型陸續開花結果，其中，協易機的伺服沖床已成功打入航太龍頭漢翔的空巴供應鏈，並自去年第4季起開始供貨，預期新的製造工法將在今年底到明年逐步發酵，帶動相關設備出貨。

另外，協易機的伺服沖床在去年第4季，切入AI伺服器機殼與滑軌的供應鏈，並開始出貨給台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美第一線AI伺服器大廠；客戶預計今年第2季投產，相關效益下半年起發酵。

協易機伺服沖床搶攻氫燃料電池的零組件供應鏈也有所斬獲，與客戶共同開發、專為氫燃料電池雙極板加工用的高精度特級加工用伺服沖床，已進入最後開發階段，預計今年7月將在日本東京舉行的金屬成型設備展中亮相。

協易機總經理李丞偉表示，在全球淨零碳排的趨勢下，具備節能減排、縮短製程與提高效率的伺服沖床，逐漸成為市場主流，協易機在市場競爭上也將占有絕對優勢，並藉此加速推動集團朝高科技製造服務業轉型。

李丞偉指出，隨著伺服沖床的應用越來越廣泛，市場需求也跟著水漲船高，2023年伺服沖床占台灣協易機的營收比重約35%，去年拉升至40%左右，預期今年有望增長至50%。

事實上，協易機開發強調節能減排的伺服沖床，已打入歐洲電動車供應鏈，以及歐美和日本高階家電設備供應鏈體系，帶動營運及獲利穩健成長。

協易機主要產品包括門型沖床及C型沖床兩大類，以自有品牌「SEYI」銷售客製化產品，為全球前五大伺服沖床製造商。