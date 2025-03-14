快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

南山人壽財報／2024年稅後純益425億元、年增92% EPS 2.89元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽（5874）14日公告2024年財報，受惠於穩定的經常性收益，及掌握市場波段實現資本利得，致淨投資收益增加，2024年稅後純益425億元，創下歷史次高紀錄，年增92%，每股稅後純益（EPS）為2.89元。

南山人壽表示，保險本業表現穩健，持續提供優質保障型、意外及健康險等多元化商品滿足保戶需求。南山人壽2024年以躉繳利變商品及投資型商品挹注銷售動能；並且推出具多元外溢機制及結合健康照護服務的意外及健康險商品，提供客戶更多元的醫療保障選擇，貢獻整體保費收入，全年合併新契約保費約843億元，較前一年同期增加約21%，合併總保費收入約2,993億元。

作為永續健康領航者，南山人壽持續關注國人健康醫療保障，2024年再度蟬聯外溢保單件數、長照險市占率雙冠王。2024年外溢保單新契約件數超過58萬件，連續七年拿下外溢保單新契約件數第一名，長照商品新契約保費則突破13.5億元，再次蟬聯市占第一。南山人壽除了積極研發創新商品，也針對不同族群需求，在高齡長照、健康管理、婦嬰關懷、癌症照護等面向延伸相對應的服務，打造全方位的健康方案，讓保戶跟著南山「越來越健康」。

保費 南山人壽

延伸閱讀

技嘉財報／2024年獲利97.88億元、歷史次高 EPS 15.03元

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

三陽2024年EPS 6.02元 堤維西4.76元

相關新聞

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

台股受雜音干擾， 陷入22,000點保衛戰， 股票操作難度增加， 新股抽籤紅包相對誘人，台灣精材（3467）預計3月25...

華星光2024年EPS 3.79元

光通訊廠華星光董事會昨（13）日通過2024年財報，稅後純益5.33億元，年增20.6%，創近九年來新高，每股純益3.7...

宏捷科 搶單蘋果機器人

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）揮軍AI機器人市場報捷，其飛時測距（ToF）晶片近期有望獲得客戶端驗證，下半年起逐步增量，...

台嘉碩 喊2025年業績雙位數成長

石英元件大廠台嘉碩（3221）昨（13）日舉行法說會，公司積極布局WiFi 7、高速網通、AI伺服器、低軌衛星、醫療設備...

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

指標餐飲股瓦城（2729）、八方雲集昨（13）日同步公布2024年財報，瓦城去年稅後純益（EPS）為9.01元，八方雲集...

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

知名早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際（2755）昨（13）日召開法人說明會並公布去年財報，全年稅後純益達1.76億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。