南山人壽財報／2024年稅後純益425億元、年增92% EPS 2.89元

南山人壽（5874）14日公告2024年財報，受惠於穩定的經常性收益，及掌握市場波段實現資本利得，致淨投資收益增加，2024年稅後純益425億元，創下歷史次高紀錄，年增92%，每股稅後純益（EPS）為2.89元。

南山人壽表示，保險本業表現穩健，持續提供優質保障型、意外及健康險等多元化商品滿足保戶需求。南山人壽2024年以躉繳利變商品及投資型商品挹注銷售動能；並且推出具多元外溢機制及結合健康照護服務的意外及健康險商品，提供客戶更多元的醫療保障選擇，貢獻整體保費收入，全年合併新契約保費約843億元，較前一年同期增加約21%，合併總保費收入約2,993億元。

作為永續健康領航者，南山人壽持續關注國人健康醫療保障，2024年再度蟬聯外溢保單件數、長照險市占率雙冠王。2024年外溢保單新契約件數超過58萬件，連續七年拿下外溢保單新契約件數第一名，長照商品新契約保費則突破13.5億元，再次蟬聯市占第一。南山人壽除了積極研發創新商品，也針對不同族群需求，在高齡長照、健康管理、婦嬰關懷、癌症照護等面向延伸相對應的服務，打造全方位的健康方案，讓保戶跟著南山「越來越健康」。