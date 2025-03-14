橙的財報／2024年毛利率躍新高 EPS 1.87元寫9年來新高

胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的（4554）14日公布2024年全年合併營收為4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯持續增溫，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益等挹注，帶動2024年稅後純益4,355萬元，每股稅後盈餘(EPS)為1.87元，分別較前一年度成長76.42％、76.42％水準，整體獲利表現更刷新近9年來新高佳績。

橙的表示，主要受惠於歐洲及日本市場需求回溫，歐洲地區在公司深化經銷通路與擴大直營客戶策略下，TPMS產品出貨動能持續提升，日本市場亦因當地售後市場需求回穩，帶動整體AM業務表現較前一年度成長 17％，此外，橙的透過導入生產自動化及供應鏈管理改善，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益挹注，創造2024年繳出三率三升表現，整體毛利率達45％，突破歷年來新高佳績，營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至8.8％、10.7％水準。

考量公司整體財務體質健全，今日董事會決議通過2024年擬配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，依最近一日收盤價格29.3元計算，現金殖利率約1.19％，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

展望2025年第1季，橙的持審慎樂觀看法。隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，橙的持續看好未來接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準，且公司戮力擴大AM業務歐洲地區客戶數基礎，完善布建當地自有業務團隊，保持與現有經銷商的良好合作關係，進一步提升業務穩定性與黏著度，此外，針對歐洲、美洲等成熟的售後服務市場，橙的也積極推動胎壓偵測器及相關配套服務的開發，以期維持集團長期市場競爭力。