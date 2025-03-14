旭然去年EPS 0.34元 發0.3元股息

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

過濾設備商旭然（4556）昨（14）日公告去年財報，全年獲利1,427萬元，年增247%，每股純益0.34元。董事會決議配發現金股利每股0.3元，依收盤價格29.6元估算，現金殖利率為1%。

旭然表示，去年受惠持續深化旗下過濾產品的過濾效率、精度與高可靠度，有效滿足半導體、高科技等產業客戶隨著廠內廢水回收率需求日益提升，創造對於液體過濾設備及耗材高度需求，帶動2024年工業液體耗材訂單銷售表現較前一年度成長8%。

此外，該公司不斷深化產品組合接單策略、優化整體產能稼動率表現，同時嚴格控管營運成本及費用，使2024年整體毛利率、營業利益率仍分別保持34%、6%。

展望未來營運，旭然指出，隨著半導體、高科技電子產業隨著製程技術迭代，對於超純水過濾需求穩健向上；同時精進旗下雲科一、二廠、中國昆山廠及越南廠生產效率提升，可助力該公司整體營運正面挹注。

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