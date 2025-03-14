德麥2025年拚績增雙位數
食品烘焙龍頭德麥（1264）昨（14）日表示，該公司看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍要繼續成長；中國大陸市場今年將持續提高市占率，預期今年整體營運會達到雙位數成長。
德麥昨日參加台北國際烘焙暨設備展，作為國內烘焙原物料領域的領航者，該公司以最大展位亮相此次盛會。德麥2024年稅後純益為7.61億元，每股純益20.55元，擬配發現金股利14.5元，配發率達70.5%，去年營收、獲利和每股純益皆創新高。
德麥海內外市場主要分成四個板塊，其中台灣營收占58%、大陸30.56%，馬來西亞佔7.56％、香港及其他3.88％，德麥表示，去年馬來西亞成長近四成，成長幅度最大，馬來西亞成交客戶數已從去年的1,300家上升至今年3月的1,400家。
大陸方面也有雙位數成長，今年仍然看好。
德麥表示，中國大陸市場正在朝著M型化趨勢發展。過去其主要客戶為連鎖烘焙店，但近年成功打入中國大陸會員制超市市場，例如阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」和山姆會員店的代工廠烘焙訂單，帶動業績持續增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言