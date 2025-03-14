德麥2025年拚績增雙位數

食品烘焙龍頭德麥（1264）昨（14）日表示，該公司看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍要繼續成長；中國大陸市場今年將持續提高市占率，預期今年整體營運會達到雙位數成長。

德麥昨日參加台北國際烘焙暨設備展，作為國內烘焙原物料領域的領航者，該公司以最大展位亮相此次盛會。德麥2024年稅後純益為7.61億元，每股純益20.55元，擬配發現金股利14.5元，配發率達70.5%，去年營收、獲利和每股純益皆創新高。

德麥海內外市場主要分成四個板塊，其中台灣營收占58%、大陸30.56%，馬來西亞佔7.56％、香港及其他3.88％，德麥表示，去年馬來西亞成長近四成，成長幅度最大，馬來西亞成交客戶數已從去年的1,300家上升至今年3月的1,400家。

大陸方面也有雙位數成長，今年仍然看好。

德麥表示，中國大陸市場正在朝著M型化趨勢發展。過去其主要客戶為連鎖烘焙店，但近年成功打入中國大陸會員制超市市場，例如阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」和山姆會員店的代工廠烘焙訂單，帶動業績持續增長。