寬宏藝術超額配息7元

寬宏藝術（6596）昨（14）日公告去年財報，稅後純益2.08億元，年增16.12%，每股稅後純益（EPS）6.27元，獲利創近五年新高、歷史次高紀錄。董事會決議，擬配發現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，以昨日收盤價91.3元計，現金殖利率約7.7%。

寬宏指出，去年各節目賣座良好使營業毛利達4.7億元，年增20％，毛利率27%，整體營運績效超越去年；去年第4季認列演出主要有鄭中基高雄巨蛋演唱會兩場、羅志祥高雄巨蛋演唱會兩場、王心凌台北小巨蛋演唱會兩場、Trash台北小巨蛋演唱會一場、Official髭男台北小巨蛋演唱會一場、音樂劇搖滾教室六場、大河之舞八場、汪汪隊兒童劇八場、莎姆雷特舞台劇八場等。

寬宏今年營運有望持續維持高成長趨勢，今年兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與悲慘世界紀念版音樂會首度來台，江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7、8月，悲慘世界音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6、7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會兩場。

此外，寬宏今年前二月營收主要認列民歌50高峰會北高巨蛋與台中惠蓀堂六場演唱會、冰上迪士尼八場小巨蛋演出、冰島Sigur Ros樂團兩場演出等；另自製展覽AI繪動的畫、AI sports、引進展覽田中達也，均廣受好評。

3月的演出有飛鳥涼國際會議中心一場、戴佩妮台北小巨蛋一場、OZI北部流行音樂中心一場。第2季有十餘場讚聲演唱會，陣容包含陳昇、詹雅雯、許富凱等卡司、Trash高雄巨蛋演唱會一場、日本ADO林口體育館演出一場、彭佳慧台北小巨蛋一場、莎姆雷特舞台劇三場、美國高空大馬戲團小巨蛋演出四場；並發展新商業模式，與港澳主辦方積極合作，代理藝人海外演唱會，5月將於澳門辦理羅志祥30周年演唱會。

展望今年，寬宏指出，今年有望維持高成長趨勢，第3季、第4季仍有更多展演活動等待公布與售票，今年會持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動。