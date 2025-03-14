大車隊夠力 去年每股賺8.93元

大車隊（2640）於昨（14）日董事會通過2024年度財務報告，營收、獲利同步締新猷，每股純益（EPS）8.93元，董事會通過每股配發7元現金股利，現金殖利率為5.1%。

全年合併營收達30.22億元，年增5.23%、營業毛利14.75億，年增9.6%、營業利益6.77億年增20.88% ，稅後純益為5.29億元，年增26.06%，EPS 8.93元，皆創下歷史新高，董事會通過配發現金股利7元，以昨天收盤價136.5元計算，現金殖利率為5.1%，配發率78%。

大車隊2024年資訊資訊媒合服務收入較去年成長9.48%，其中乘車媒合服務收入較去年成長8.43%，生活媒合服務亦較去年成長11.09%，顯示集團多角化布局成效顯著。

其中，55688計程車服務市占率30%，仍舊是交通出行龍頭，叫車服務續優化，站穩市占率第一，台灣最大的減碳車車隊，共有1.3萬台，總營業登記台數為9.3萬台，55688 APP不僅是交通出行的首選，更成為包羅萬象的生活服務媒合平台，提供交通、生活、物流、媒體各種服務。

此外，去年底55688 APP新功能發表，以「需要幫忙？我來吧！」的精神為民眾解決各式生活難題，新上線三項服務包含「找專家」、「機場接送」、「即時快遞」，找專家提供上千種生活服務，包括居家清潔、代收垃圾、到府按摩、水電、伴讀等，持續建構新生活服務生態圈。