興櫃一周回顧／生醫搶鏡 亞果飆81%
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌1.6%，跌幅也較前一周擴大，表現最強興櫃股由生技醫療的亞果生醫（6748）奪下，單周大漲81.1%，登上興櫃周漲幅王，因研發的膠原蛋白眼角膜基質獲得衛福部食藥署核准上市、膠原蛋白生物膜通過新加坡衛生科學局核准上市。
根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額143.21億元、成交1.97億股、成交15.06萬筆，三項數據均略微高於於前一周；以個別表現來看，漲幅超過一成檔數減少，由前一周15檔降至九檔。
本周漲幅前十強以產業分布觀察，本周資金點火生技醫療股，入列三檔最多，文化創意產業及電子股各兩檔，電機機械、觀光餐旅及其他產業各一。
從本周漲幅前十強來看，兩檔飆漲逾八成，分別為亞果生醫81.1%、唯數80.6%。此外，黏著與軟性材料供應商山太士連續兩周進入周漲幅前十強，本周漲10%。
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