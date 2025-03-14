順達2月EPS 0.38元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
順達董事長鍾聰明。聯合報系資料照
順達董事長鍾聰明。聯合報系資料照

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公布今年2月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利5,800萬元、年減4.9%，單月每股純益（EPS）0.38元。順達昨日股價收193.5元，下跌3.5元。

順達今年2月營收8.7億元、年減14.6%，稅前淨利7,200萬元、年減6.5%。累計今年前兩個月營收為15.3億元、年減30.7%，稅前淨利1.54億元、年增4.1%，歸屬母公司業主淨利1.23億元、年增12.8%，今年前兩個月EPS達0.81元。

展望後市，總經理張崇興先前指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組（BBU）事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

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