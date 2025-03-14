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偉康科技法說會／總座：已切入工業電腦、自行車市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康總經理陳怡良。記者吳康瑋／攝影
偉康總經理陳怡良。記者吳康瑋／攝影

數位身分認證領導商偉康（6865）14日召開法說會，總經理陳怡良親自到場為投資人說明最新市場狀況，公司近年持續加大自主研發投入，建構完整的「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，隨著自有品牌與訂閱制業務占比持續攀升，毛利率穩健上揚，為未來成長奠定堅實基礎，陳怡良透露，團隊目前已從金融業跨足到製造業，而目前就連「工業電腦」與「自行車業」都已成功切入。

偉康受惠雙核心產品增長的需求，挹注營收突破新高，達5.18億元，毛利率由32%提升至37%，稅後純益3,130萬元，每股盈餘2.15元，年增率10.26%。而董事會也通過去年度盈餘分配，每股擬配發現金股利1元、股票股利0.7元，合計1.7元，配息率超過80%。公司表示，持續加大自主研發投入，建構完整的「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，隨著自有品牌與訂閱制業務占比持續攀升，毛利率穩健上揚，為未來成長奠定堅實基礎。

據悉，偉康近年已成功將資安與AI技術導入高科技製造業，近期與龍頭企業合作，透過OETH無密碼身分認證，共同打造零信任新產品。OETH技術可確保企業身分驗證與資源存取的安全與便捷，在提升企業終端設備的資安等級同時，更降低機敏資訊外洩的風險。

而在AI領域的布局，偉康Nous數據中台成功導入全球工業電腦領導品牌，強化數據整合與分析能力。結合數據虛擬化技術，協助企業整合近九成應用系統與異質資料，將資料變成公司資產，提升即時數據應用與決策效率，成為企業智能數位轉型與AI運用的核心基礎。公司看好未來持續以雙引擎策略加速驅動獲利成長，帶領企業邁向更高峰。

AI 毛利率 資安

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