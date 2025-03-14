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東生華法說會／去年獲利大增八成 續推小金雞計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）14日受邀舉辦法說會，總經理楊思源表示，東生華兩家子公司去年展現強勁成長動能，創益生技2024年轉虧為盈，細胞疫苗銷量創新高；高峰藥品2024年營收突破20年來新高，反映品牌經營與通路競爭力的提升。東生華未來將持續推動「小金雞計畫」，透過國內外策略性投資建構無機成長機會，加速國際市場擴張與創新發展，創造更大價值。

東生華2024年合併營收11.15億元，創歷史新高，年增38%；稅後淨利1.13億元，年增82.4%，每股稅後純益（EPS）2.95元；東生華董事會並通過擬配現金股利2.12元，配發率71.8%。

楊思源表示，東生華2024年成長主要來自三大驅動力，包括30%來自核心產品市場滲透率提升的有機成長，13%來自研發授權模式帶動的權利金收益，及56%來自策略併購與合作的無機成長。這些動能使公司在市場競爭中持續維持領先優勢。

此外，在NGS精準醫療領域，東生華檢測業績成長54%，並持續鞏固台灣市場的領導地位，不但成為全台首家「體液」NGS檢測通過LDTs核准的公司，同時與60%癌症治療醫院簽屬合約。東生華也與多家醫學中心合作研究並發表在知名國際期刊發表了首篇胸水與腦脊髓液的本土患者臨床經驗，目標是嘉惠更多重症病患。

展望2025年，楊思源表示，公司於1、2月間已成功取得兩張藥證。在創新研發方面，東生華將持續深化布局，持續新產品的查驗登記涵蓋眼科、中樞神經、腸胃道藥品及功能性食品，期望擴展版圖，提升病患生活品質，並提供更多滿足臨床需求的產品組合。

楊思源進一步指出，東生華旗下兩家子公司持續展現強勁成長動能，並深化台灣通路策略發揮綜效。創益生技2024年轉虧為盈，細胞疫苗銷量創新高；高峰藥品則在2024年營收突破20年來新高，反映品牌經營與通路競爭力的提升。未來，公司將持續推動「小金雞計畫」，透過國內外策略性投資建構無機成長機會，加速國際市場擴張與創新發展，創造更大價值。

東生華 營收

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