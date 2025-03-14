順達2月淨利年減4.9% 單月EPS達0.38元

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故14日公布今年2月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利5,800萬元、年減4.9%，單月每股純益（EPS）達0.38元。順達今日股價收在193.5元，下跌3.5元、跌幅1.78%。

順達公布今年2月營收8.7億元、年減14.6%，稅前淨利7,200萬元、年減6.5%。

累計順達今年前兩個月營收為15.3億元、年減30.7%，稅前淨利1.54億元、年增4.1%，歸屬母公司業主淨利1.23億元、年增12.8%，累計順達今年前兩個月EPS達0.81元，優於去年同期的0.72元。

展望後市，總經理張崇興先前指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組（BBU）事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

順達2024年營運成長主要來自BBU業務。張崇興指出，非IT業務包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具，去年營收比重約10%至15%，主要貢獻是BBU成長，預期今年仍將維持此趨勢，看好今年非IT業務營收比重衝上30%至40%。