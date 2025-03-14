快訊

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

北檢偵辦傅崐萁案 「男管家」身分曝光！政界研判背後目的

橙的財報／2024年毛利率躍新高 EPS達1.87元登9年來高點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

橙的（4554）14日公布2024年全年合併營收為新台幣4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯持續增溫，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益等挹注，帶動2024年全年稅後淨利4,355萬元，每股稅後盈餘(EPS)為1.87元，分別較前一年度成長76.42％、76.42％水準，整體獲利表現更刷新近9年來新高佳績。

橙的表示，主要受惠於歐洲及日本市場需求回溫，歐洲地區在公司深化經銷通路與擴大直營客戶策略下，TPMS產品出貨動能持續提升，日本市場亦因當地售後市場需求回穩，帶動整體AM業務表現較前一年度成長17％，此外，橙的透過導入生產自動化及供應鏈管理改善，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益挹注，創造2024年繳出三率三升表現，整體毛利率達45％，突破歷年來新高佳績，營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至8.8％、10.7％水準。

考量公司整體財務體質健全，董事會決議通過2024年擬配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，依14日收盤價格29.8元計算，現金殖利率約1.17％。

台幣匯率

延伸閱讀

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

三陽2024年EPS 6.02元 堤維西4.76元

遠雄2024年EPS 4.32元 新潤5.63元

相關新聞

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

台股受雜音干擾， 陷入22,000點保衛戰， 股票操作難度增加， 新股抽籤紅包相對誘人，台灣精材（3467）預計3月25...

華星光2024年EPS 3.79元

光通訊廠華星光董事會昨（13）日通過2024年財報，稅後純益5.33億元，年增20.6%，創近九年來新高，每股純益3.7...

宏捷科 搶單蘋果機器人

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）揮軍AI機器人市場報捷，其飛時測距（ToF）晶片近期有望獲得客戶端驗證，下半年起逐步增量，...

台嘉碩 喊2025年業績雙位數成長

石英元件大廠台嘉碩（3221）昨（13）日舉行法說會，公司積極布局WiFi 7、高速網通、AI伺服器、低軌衛星、醫療設備...

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

指標餐飲股瓦城（2729）、八方雲集昨（13）日同步公布2024年財報，瓦城去年稅後純益（EPS）為9.01元，八方雲集...

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

知名早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際（2755）昨（13）日召開法人說明會並公布去年財報，全年稅後純益達1.76億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。