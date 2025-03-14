橙的財報／2024年毛利率躍新高 EPS達1.87元登9年來高點
橙的（4554）14日公布2024年全年合併營收為新台幣4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯持續增溫，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益等挹注，帶動2024年全年稅後淨利4,355萬元，每股稅後盈餘(EPS)為1.87元，分別較前一年度成長76.42％、76.42％水準，整體獲利表現更刷新近9年來新高佳績。
橙的表示，主要受惠於歐洲及日本市場需求回溫，歐洲地區在公司深化經銷通路與擴大直營客戶策略下，TPMS產品出貨動能持續提升，日本市場亦因當地售後市場需求回穩，帶動整體AM業務表現較前一年度成長17％，此外，橙的透過導入生產自動化及供應鏈管理改善，加上台幣匯率貶值效應，認列匯兌利益挹注，創造2024年繳出三率三升表現，整體毛利率達45％，突破歷年來新高佳績，營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至8.8％、10.7％水準。
考量公司整體財務體質健全，董事會決議通過2024年擬配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，依14日收盤價格29.8元計算，現金殖利率約1.17％。
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