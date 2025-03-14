新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

台股受雜音干擾，陷入22,000點保衛戰，股票操作難度增加，新股抽籤紅包相對誘人，台灣精材（3467）預計3月25日掛牌上櫃，目前正辦理公開申購作業，每股承銷價35元，承銷張數僅593張，但第一天就吸引11萬6,746人參與抽籤，以14日興櫃價格計算，中籤報酬率超過80%，若抽中可望獲利2.86萬元。

台灣精材辦理初上櫃普通股公開申購電腦抽籤，申購期間為3月13日至17日，3月19日抽籤；根據證交所統計，申購作業的第一天，吸引11萬6,746人參與，申購期將在下周一截止；14日以66.9元開盤，盤中價格約63.6元，以此估算中籤報酬率達81.71%。

台灣精材1997年9月成立，為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠；產品主要應用在半導體前段製程中的蝕刻與薄膜等製程，包括陶瓷材料的氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、碳化矽陶瓷等。

台灣精材具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗等一站式整合關鍵製造技術，2014年取得世界第一大半導體設備製造商認證通過；展望未來，隨著AI、高效能運算、數位化、電動化帶動半導體市場成長，將催生半導體設備零組件需求。