快訊

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

動手了？傅崐萁花蓮住家遭搜索 一名關係密切男子遭帶走

香火鼎盛台北「碧山巖」今凌晨起火 廟門供品區燒毀

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣精材董事長馬堅勇。記者李珣瑛／攝影
台灣精材董事長馬堅勇。記者李珣瑛／攝影

台股受雜音干擾，陷入22,000點保衛戰，股票操作難度增加，新股抽籤紅包相對誘人，台灣精材（3467）預計3月25日掛牌上櫃，目前正辦理公開申購作業，每股承銷價35元，承銷張數僅593張，但第一天就吸引11萬6,746人參與抽籤，以14日興櫃價格計算，中籤報酬率超過80%，若抽中可望獲利2.86萬元。

台灣精材辦理初上櫃普通股公開申購電腦抽籤，申購期間為3月13日至17日，3月19日抽籤；根據證交所統計，申購作業的第一天，吸引11萬6,746人參與，申購期將在下周一截止；14日以66.9元開盤，盤中價格約63.6元，以此估算中籤報酬率達81.71%。

台灣精材1997年9月成立，為全球少數可提供半導體設備中所需高純度耗材零組件者，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠；產品主要應用在半導體前段製程中的蝕刻與薄膜等製程，包括陶瓷材料的氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、碳化矽陶瓷等。

台灣精材具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗等一站式整合關鍵製造技術，2014年取得世界第一大半導體設備製造商認證通過；展望未來，隨著AI、高效能運算、數位化、電動化帶動半導體市場成長，將催生半導體設備零組件需求。

半導體 興櫃

延伸閱讀

疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

遭爆封麥消失了 85歲謝雷痛心發聲

「黑潮」十年強勢回歸！OMEGA推全新海馬世界時區表

王大陸涉教唆毆打Uber司機 傳四海幫堂主「小阿俊」完事收3萬6紅包

相關新聞

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

台股受雜音干擾， 陷入22,000點保衛戰， 股票操作難度增加， 新股抽籤紅包相對誘人，台灣精材（3467）預計3月25...

華星光2024年EPS 3.79元

光通訊廠華星光董事會昨（13）日通過2024年財報，稅後純益5.33億元，年增20.6%，創近九年來新高，每股純益3.7...

宏捷科 搶單蘋果機器人

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）揮軍AI機器人市場報捷，其飛時測距（ToF）晶片近期有望獲得客戶端驗證，下半年起逐步增量，...

台嘉碩 喊2025年業績雙位數成長

石英元件大廠台嘉碩（3221）昨（13）日舉行法說會，公司積極布局WiFi 7、高速網通、AI伺服器、低軌衛星、醫療設備...

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

指標餐飲股瓦城（2729）、八方雲集昨（13）日同步公布2024年財報，瓦城去年稅後純益（EPS）為9.01元，八方雲集...

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

知名早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際（2755）昨（13）日召開法人說明會並公布去年財報，全年稅後純益達1.76億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。