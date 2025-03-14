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華星光2024年EPS 3.79元
光通訊廠華星光（4979）董事會昨（13）日通過2024年財報，稅後純益5.33億元，年增20.6%，創近九年來新高，每股純益3.79元。
華星光董事會並決議去年盈餘每股擬配發現金股利1.54463283元，同樣寫近九年來高點，盈餘配發率為40.76%，以昨日收183.5元計算，殖利率約0.84%。
華星光去年第4季合併營收10.48億元，季增10.9%，年增3.56%；毛利率17.27%，季減1.06個百分點，年減3.23個百分點；營益率13.15%，季減1.72個百分點，年減3.95個百分點；稅後純益1.52億元，季增10.14%，年減1.94%，EPS 1.08元。
華星光去年合併營收34.51億元，年增16.75%；毛利率18.31%，年減1.1個百分點；營益率14.04%，年減0.94個百分點。
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