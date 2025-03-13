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華星光財報／去年獲利年增兩成、衝九年新高 每股賺3.79元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠華星光（4979）董事會13日通過去年財報，稅後純益5.33億元，年增20.6%，創近九年來新高，每股純益3.79元。

華星光董事會並決議去年盈餘每股擬配發現金股利1.54463283元，同樣寫近九年來高點，盈餘配發率為40.76%，若以13日收盤價183.5元計算，殖利率約0.84%。

華星光去年第4季合併營收10.48億元，季增10.9%，年增3.56%；毛利率17.27%，季減1.06個百分點，年減3.23個百分點；營益率13.15%，季減1.72個百分點，年減3.95個百分點；稅後純益1.52億元，季增10.14%，年減1.94%，每股純益1.08元。

華星光去年合併營收34.51億元，年增16.75%；毛利率18.31%，年減1.1個百分點；營益率14.04%，年減0.94個百分點。華星光去年本業獲利稍優於2023年，加上業外利息及匯兌收益挹注約0.59億元，業內外皆美，使獲利衝上九年高點。

華星光董事會也決議擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債，私募普通股額度為1,500萬股以內，私募國內可轉債得轉換之普通股股數，應於1,500萬股範圍內，依私募當時轉換價計算之。

華星光今年持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。

毛利率 華星光

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