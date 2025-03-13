伯鑫財報／去年每股賺10.47元歷史次高 擬配9元現金股利

伯鑫（6904）13日通過去年合併財報，合併營收8.89億元，稅後淨利1.94億元、年增14.1%，每股稅後純益10.47元，獲利為歷史次高；董事會通過每股擬配發9元現金股利，配發率85.9%，以13日收盤價155.5元計算，現金殖利率5.78%。

高爾夫球代工龍頭復盛應用（6670）日前宣布，將以14.81億餘元公開收購伯鑫51%股權，每股收購價格為157元。兩家公司未來將透過資源整合，打造「台灣手工具艦隊」，加速拓展國際市場，也讓台灣的手工具產業更壯大

伯鑫今天表示，公司已接獲公開收購人收購通知，預計15日內召開董事會，依「審議委員會」審查結果對股東提供建議。

伯鑫總經理吳傳福表示，去年受俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，主力的歐洲市場呈現衰退，不過去年全年營收僅衰退2.8%，獲利卻優於2023年，顯示公司優化製程與產品結構效果展現。

展望今年，伯鑫表示，以目前接單狀況來看，上半年業績持穩，隨著俄烏戰爭有望停火，預期下半年歐洲市場可望回升，帶動整體接單與出貨優於上半年，全年業績應可優於去年。伯鑫前二月合併營收1.64億元、年增9.4%，創歷史同期新高。

伯鑫成立逾40年，為亞洲最大、全球前三大工業級活動扳手廠，客戶多為美、歐及日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太等產業。