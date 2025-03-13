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高鋒財報／去年每股純益1.05元 擬配發0.8元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工具機大廠高鋒工業（4510）13日通過去年合併財報，合併營收17.02億元，稅後淨利1.13億元、年增8.6%，每股稅後純益1.05元；董事會通過每股擬配發0.8元現金股利，配發率76.2%，以13日收盤價51.4元計算，現金殖利率1.55%。

高鋒並訂6月11日召開股東常會，全面改選董事。高鋒自結今年前二月合併營收2.05億元、年減12.7%。

高鋒以生產龍門及加工中心等工具機為主，雖未涉獵機器人相關產業，但母集團和大攜手盟立合資成立盟英科技，生產機器人關節型手臂高精度諧波減速器，被市場視為具有機器人題材。

值得注意的是，和大攜手高鋒、虹宇已在南投草屯成立和大芯科技，積極拓展CoWoS先進封裝檢測設備領域，而高鋒中科廠將規劃清淨室，負責組裝生產業務，預計最快今年底接單開始出貨，將為營運挹注新成長動能。

和大芯登記資本額6億元，目前實收資本額7,000萬元，其中和大持股40%，旗下高鋒與虹宇各持股30%。未來分工規劃，和大主要負責自動化與系統、機電整合，高鋒負責研發採購，虹宇則負責廠務與製造組裝。

據了解，和大集團已和國內至少3家晶圓及封裝龍頭廠達成協議，預計5月展開封裝檢測設備的測試驗證，9月參加國際半導體展（SEMICON）開始接單，預計明年放量，初估一年的出貨量在600台以上，年營收25億至30億元，並逐年倍增。

此外，俄烏戰爭有望停火，高鋒預期，第3季起訂單將會明顯增長，帶動第4季出貨業績。高鋒目前在手訂單逾4.3億元，能見度約3個月，法人估，全年營收看增15%至20%。

和大 營收

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