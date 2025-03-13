揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利
知名早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際（2755）昨（13）日召開法人說明會並公布去年財報，全年稅後純益達1.76億元，年增32.9%，每股純益（EPS）為5.84元，獲利創新高。
揚秦董事會擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86%；依昨日收盤價127元計，現金殖利率約2.36%。
揚秦去年第4季營收為6.83億元，年增19.3%，單季稅後純益為4,700萬元，年增38.4%，單季每股稅純益為1.55元
揚秦總經理林麗玲於法說會中表示，揚秦3月新簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有80年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，新品牌第一家門市預計第3季開出。
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