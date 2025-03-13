瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

指標餐飲股瓦城（2729）、八方雲集昨（13）日同步公布2024年財報，瓦城去年稅後純益（EPS）為9.01元，八方雲集EPS為9.05元。

瓦城昨日公布2024年財報，去年稅後純益為3.53億元，年減20.4%，毛利率及營業利益率分別為51.23%及7.31%，EPS為9.01元。同時經董事會決議每股發放現金股利9元，配發率99.89%，若以昨日收盤價203元概算，現金殖利率達4.44%。

八方雲集昨日公布2024年財報，去年稅後純益為6.02億元，年增8.63%，EPS為9.05元，年增8.38%。同時董事會通過擬配發現金股利8元，配息率為88%，若以昨日收盤價171.5元概算，現金殖利率為4.6%。

八方雲集表示，去年主要受惠於國內外市場穩健發展，尤其美國市場從2023年的六家店，成長至2024年的11家，為集團帶來優異的營收貢獻。展望2025年，八方雲集將聚焦國際化拓展、開發高毛利商品策略，持續擴大在美國市場的營運據點。