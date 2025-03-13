伯鑫2024年EPS 10.47元 派9元現金

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
伯鑫總經理吳傳福。聯合報系資料照
伯鑫總經理吳傳福。聯合報系資料照

手工具大廠伯鑫（6904）昨（13）日通過去年合併財報，合併營收8.89億元，稅後純益1.94億元、年增14.1%，每股純益10.47元，獲利為歷史次高；董事會通過每股擬配發9元現金股利，配發率85.9%，以昨天收盤價155.5元計算，現金殖利率5.78%。

高爾夫球代工龍頭復盛應用日前宣布，將以14.81億餘元公開收購伯鑫51%股權，每股收購價格為157元。兩家公司未來將透過資源整合，打造「台灣手工具艦隊」，加速拓展國際市場，也讓台灣的手工具產業更壯大。

伯鑫總經理吳傳福指出，去年受俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，主力的歐洲市場呈現衰退，不過去年全年營收僅衰退2.8%，獲利卻優於2023年，顯示公司優化製程與產品結構效果展現。

展望今年，伯鑫表示，以目前接單狀況來看，上半年業績持穩，隨著俄烏戰爭有望停火，預期下半年歐洲市場可望回升，帶動整體接單與出貨優於上半年，全年業績應可優於去年。伯鑫前二月合併營收1.64億元、年增9.4%，創歷史同期新高。

營收

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