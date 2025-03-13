高鋒2024年EPS 1.05元 時碩2.56元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠高鋒工業（4510）昨（13）日通過去年合併財報，合併營收17.02億元，稅後淨利1.13億元、年增8.6%，每股稅後純益1.05元；董事會通過每股擬配發0.8元現金股利，配發率76.2% ，以昨天收盤價51.4元計算，現金殖利率1.55%。

高鋒並訂6月11日召開股東常會，全面改選董事。高鋒自結今年前二月合併營收2.05億元、年減12.7%。

精密金屬加工大廠時碩去年合併營收收47.97億元，稅後純益2.56億元，每股稅後純益2.56元，董事會通過每股擬配發1.50335669元現金股利，以昨天收盤價82.9元計算，現金殖利率1.81%。

時碩今年前二月合併營收8.38億元、年增17.6%，創歷史同期新高。

殖利率 營收

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