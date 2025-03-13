宏捷科 搶單蘋果機器人

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏捷科董事長祁幼銘。聯合報系資料照
宏捷科董事長祁幼銘。聯合報系資料照

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）揮軍AI機器人市場報捷，其飛時測距（ToF）晶片近期有望獲得客戶端驗證，下半年起逐步增量，明年進一步擴大出貨。

先前業界傳出蘋果最新開發的人形機器人「ARMOR」影片，具備高精度避障系統與感測技術，動作幾乎與真人相似，關鍵在於搭配多達40個的ToF元件，蘋果登高一呼，引爆ToF在AI機器人應用更受關注，宏捷科已是蘋果關鍵ToF協力廠，業界看好後續有望跟進大咬蘋果人形機器人商機。

業界分析，蘋果先前已導入ToF，最早用於iPhone X的人臉辨識功能，迄今iPhone 16系列持續導入，不同的是，一支iPhone僅使用三個ToF，「ARMOR」則大增逾十倍、用了多達40個ToF，隨著人形機器人聲勢水漲船高，帶動ToF需求同步看俏。

另一方面，大陸ODM大廠目前正在布局機器人生產線，供應鏈推估未來二年內的出貨量有望逐步攀升，宏捷科因擅長ToF製造，成功切入相關供應鏈，未來有望顯著貢獻業績。

隨著AI機器人市場日益火熱，光達與感測器需求快速放大。市場推估，每台AI機器人身上至少需要多達40顆以上的3D感測晶片，推升相關零組件需求爆發，助益相關廠商甚大。

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