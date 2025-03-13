新潤財報／新知商辦大樓、住宅挹注 2024年賺逾半個股本
新潤興業（6186）13日公告，2024年稅後純益9.7億元，年增117%，每股稅後純益（EPS）5.6元。新潤興業指出，去年受惠新北市泰山區「新潤A5」、淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」與新北市新莊區「新知商辦大樓」等完工交屋建案挹注。
新潤興業表示，每年將持續穩健布局建案開發及銷售，亦積極進行合建、危老、都更等專業的土地開發，更用心於產品平立面規劃，創造高坪效、充份利用之空間設計，且公司掌握銷售與發包期間相近優勢，進而精準掌握營建成本控管，維持建案利潤。
完工交屋量上，新潤興業指出，今年有台北市南港區「擎天森林」分回總銷54.6億元、新北土城「新潤青樺」分回總銷39億元，營收表現可期。
推案上，新潤興業指出，今年預計推出的建案有，桃園市中壢區「新潤潤青」合建案與新北市林口區「世界都心」共同興建案兩案，加上目前規劃中之桃園綠線G15A站周邊開發個案等，將為公司中長期持續增添營運成長動能。
展望未來，新潤興業指出，建案儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，且公司持續創造品牌力價值，為消費者打造空間有效利用的產品，於台灣房市自住的剛性需求市場，提高產品的競爭優勢，進而挹注公司業績表現。
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