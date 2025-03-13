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IET 法說會／美國擴產接單 力拚營運成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）13日召開線上法說會，去年每股虧損3.58元，較前年每股純益0.23元，由盈轉虧，並將不配發股利。董事長高永中表示，公司將積極鎖定AI高速運算市場，並按計畫擴產，提升接單競爭力，力拚今年營運恢復成長軌跡。

高永中表示，公司在去年第4季末獲得AI商機急單，今年前二月營收也已達1.76億元，年增32.5%，有了一個好的開始，今年訂單狀況也明顯比去年更好，估計整體營運有望較去年大幅度改善。

此外，近期美國總統川普揚言將取消晶片補助，市場憂心恐衝擊英特磊。對此，高永中回應，對於美國總統表態將廢除晶片法案的消息，公司目前尚未接獲任何通知，而正式查核即將開始，預估影響程度有限，未來公司仍將按計畫持續進行擴產。

展望2025年，高永中表示，公司營運計畫明確，將配合美國晶片法案實地查核，推進新廠二期擴建，並針對德州晶片法案執行請款。在產品銷售上，磷化銦磊晶片仍是今年營收成長的核心動力，應用領域包括光通、AI數據庫的PIN與APD磊晶片，以及高速傳輸的HBT磊晶片，目前已陸續接獲量產訂單。

至於砷化鎵產線的主力產品pHEMT，因主要客戶消化庫存，預計今年市場將維持平穩。面對原物料成本上漲，英特磊已與部分客戶協調調價。此外，研發團隊正積極與客戶合作，開發先進網通超高速VCSEL晶片，力求拓展新市場。

此外，為滿足市場需求，英特磊預計將新增一台大型生產機台，使產能擴增25%。至於去年的機台銷售案雖未如預期成交，但英特磊持續接觸新客戶，特別是對氮化鎵二次生長MBE專用機台表現出高度購買意願的客戶，同時，公司也計畫組建自用新機台，配合新廠擴建以擴充產能。

AI 磊晶片 美國

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