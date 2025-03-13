閎康：日本2025年營收看增70% 整體營收增14%至18%

檢測分析服務廠閎康今天表示，日本北海道實驗室第1季開幕，預期今年日本市場營收可望成長55%至70%，並將驅動閎康整體營收成長14%至18%。

閎康參加券商舉辦的趨勢產業論壇，表示2025年台灣、中國和日本市場營收可望全面成長，其中，日本市場成長幅度最大，增幅將達55%至70%，主要動能來自於當地晶圓廠客戶的材料分析商機。

閎康預期，台灣市場在材料分析產能擴充下，今年營收可望成長10%至15%。中國市場需求應可復甦，加上蘇州實驗室啟用，產能擴增下，今年中國市場營收也將成長10%至15%。

閎康預估，今年晶圓廠客戶貢獻營收可望倍增，占總營收比重將自2024年的25%至30%，大幅提升到50%至60%。