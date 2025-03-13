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瓦城財報／2024年 EPS 9.01元 發放現金股利9元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

瓦城（2729）13日公布2024年財報，去年稅後純益為3.53億元，年減20.4%，毛利率及營業利益率分別為51.23%及7.31%，每股盈餘(EPS) 9.01元。同時經董事會決議每股發放現金股利9元，配發率99.89%，若以13日收盤價203元概算，現金殖利率達4.44%。

瓦城2024全年營收60.76億元，營業毛利31.12億元，雙雙創下歷史新高，瓦城表示，2024年透過精準展店策略，搭配多品牌佈局，鎖定全台重要的百貨商場與主要商圈，同時針對各地特色商圈量身規劃合適品牌進駐，全年共開出11家新店，達成雙位數展店目標，包含瓦城新增兩家、時時香新增五家、非常泰新增一家、1010湘食堂新增一家、樂子the Diner新增一家以及SHANN SHANN小香新增一家，共同推動2024年營收新高之佳績。

展望2025年，在展店策略上，瓦城目標實現雙位數成長，將延續多品牌展店策略，持續進駐全台具潛力的商圈與商場，並將於2025年正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯指標性商場，預計於9月展開試營運，並計劃全年開設兩間門店。

此外，瓦城指出，全球研發中心預計於第2季啟用，將集結菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全管理與物流等五大核心功能，成為推動全球擴張的加速器。瓦城表示，該中心的啟用將助力2025年的營運發展，更將為集團未來五年的黃金成長期注入動能，穩步邁向2030年實現全球30個品牌、500家門店的長遠目標。

營收 瓦城

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