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詩肯財報／2024年 EPS 為1.6元 配發1.5元現金股利

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）13日公布2024年全年財報，去年營收達22.89億元，年減2.85%，稅後淨利8,041萬元，年減22.12%，每股純益1.6元。同時，董事會也通過擬配發1.5元現金股利，配發率93.75%，以13日股價33.1元計算，現金殖利率為4.53%。

詩肯表示，去年獲利衰退，主要仍受到轉投資新加坡NOVA營運低迷、營收衰退近10%衝擊，以台灣本業來說，仍有億元以上的獲利水準，表現並不差，但新加坡NOVA則是連兩年虧損，且去年虧損幅度擴大，是獲利表現不如2023年的主因。

詩肯表示，去年百貨商場門市增加致租金費用略為提高，新加坡NOVA也因為租金、廣告費和利息增加，兩地的費用都有提高，第二季曾出現單季虧損，但進入下半年，整體營運回溫，獲利表現也逐季提升。

對於今年營運，詩肯表示，以近期接單狀況看來，台灣的營收動能仍有一定支撐，加上新品牌、新產品的推出，增加產品的豐富度，以及展店腳步持續，今年台灣的營運動能仍屬穩定。

詩肯也說，新加坡NOVA營運經過一段時間的調整，表現已經趨於穩定，今年更力拚要谷底反彈，加上台灣本業持續穩定成長，今年獲利表現可望超越去年。

新加坡 營收

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