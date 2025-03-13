揚秦法說會／全年三率三升 今年引進新品牌營運添新火

知名早餐品牌麥味登母公司揚秦國際（2755）於13日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，揚秦2024年營收、獲利均創歷史新高，繳出「三率三升」佳績。揚秦將引進馬來西亞八十年知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來台，預計第3季開出首店，持續以多品牌展店策略，為營運挹注動能。

展望2025年，旗下主力品牌「麥味登」將發展智能店型並加速國內展店、「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，火鍋品牌「涮金鍋」預計展店8家，擴大營運規模，此外，新品牌的眼鏡將發揮效益。

揚秦去年全年合併營收達25.34億元，年增17.44％，全年稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，每股稅後純益為5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。去年第4季營收為6.83億元，年增19.32％、季增2.22％；稅後淨利為0.47億元，年增38.44％、季減6.16％，單季每股稅後純益為1.55元。揚秦董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。

林麗玲於法說會中表示，揚秦3月新簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和棕櫚糖，在台灣又被稱為珍多冰，是檳城當地最具代表性的小吃，其中香氣獨特的斑蘭葉素有東南亞香料之王的美稱，是大馬日常料理必備。

除了煎蕊外，還將販售「叻沙海鮮麵」與「仁當雞腿飯」等道地大馬美食。新品牌目前籌備設點於高人流的百貨商圈，第一家門市預計第3季開出，「檳城煎蕊」也將成為揚秦旗下第五個美食品牌。

林麗玲表示，為解決門市人力不足及顧客久候的痛點，揚秦營運主力「麥味登」今年將發展智能店型，應用總部開發的AI預測模組，實際展現「尖峰時段預製」與「門市自動訂貨」等功能，輔助門市人員快速出餐並簡化訂貨流程。在設備整合方面，門市新增「智能取餐櫃」與APP線上點餐系統及外送平台連動，消費者及外送員可以快速取餐免排隊；也可透過「動態出餐看板」確認餐點製作進度，取餐更為便利。預計首家門市3月底開幕啟用。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在國際發展方面，林麗玲指出，馬來西亞的區域加盟授權，除「檳城」及「砂拉越」之外，3月新增「吉隆坡」及「柔佛」兩個區域，預計第3季開始展店，將有助於炸雞大獅品牌的國際知名度與全球布局。目前炸雞大獅的區域加盟授權已達4個國家、9個區域，海外店數來到34家。此外，有鑒於近期美國政經情勢，品牌在美國展店的期程規劃，將採取謹慎態度持續推進。

主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋品牌「涮金鍋」，持續展現高獲利能力、營收表現亮眼，位在中壢區青埔商圈的第四家門市，已於今年1月在桃園機場捷運A19站旁開始營運，第五家門市也將於4月開幕。

在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登APP今年起轉型為集團APP，以跨品牌共享的概念，提供會員更完善與便利的數位服務。目前會員人數已突破85萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破五成，數位轉型的成效逐漸彰顯。

在展店目標方面，林麗玲表示，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖，「麥味登」與「炸雞大獅」等加盟品牌，展店數將不低於去年，「麥味登」持續朝千店目標邁進；「炸雞大獅」國內店數將達百家以上；「涮金鍋」預計展店8家，加速擴大營運規模。「REAL 真‧Cafe‧Bread」與新品牌「檳城煎蕊」預計各展店1家。

截至目前，「麥味登」全台總店數903家，「炸雞大獅」海內外店數125家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。