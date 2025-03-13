快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

汽車零組件掀IPO熱潮 虎山預計3月18日掛牌上市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
虎山實業股份有限公司(7736)預計3月18日掛牌上市。圖為經營團隊。虎山/提供
虎山實業股份有限公司(7736)預計3月18日掛牌上市。圖為經營團隊。虎山/提供

汽車零組件掀IPO熱潮，全球AM車門把手龍頭虎山（7736）2024年營收獲利皆創歷史新高後，預計3月18日掛牌上市。法人看好，虎山不只是全球的AM車門把手龍頭，車用電子布局今年將開始發酵，進階關鍵汽車零組件供應商，長期營運成長動能可期。

華勝-KY（2248）13日以每股50元正式上市掛牌交易，上市首日蜜月行情甜滋滋；投資人也將目光在18日將掛牌的虎山，受惠於北美AM需求熱度居高不下，2月合併營收為1.45億元，年增52.2%；累計今年前2月合併營收為2.74億元，年增46％，兩者皆創下同期新高。

虎山2024年合併營收為13.6億元，年增率近17 %，全年稅後純益為4.94億元，年增率高達66％，換算每股盈餘EPS為7.19元，創下公司成立以來的歷史新高紀錄。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，虎山今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高；目前為全球最大AM門把手製造商及CAPA唯一車用鏡頭與超聲波雷達認證的策略夥伴，新產品及新客戶將帶來的營運增長充滿著強勁的信心，虎山將持續以虎山123「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標。

虎山表示，在車用電子的部分，與美國合格汽車零件協會 CAPA （Certified Automotive Parts Association）共同制定CAPA702車用鏡頭及CAPA703超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703車用零件認證實驗室，切入車用ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商，跨入車用電子車用鏡頭及雷達產品效益已顯著發酵。

汽車零組件 營收 車用電子 鏡頭

延伸閱讀

「大大寬頻」打出名號 大豐電將推動大大寬頻 IPO

陸AI晶片獨角獸壁仞科技IPO前再融資 上海國投先導AI母基金領投

7-11日本母公司力抗對手併購 換上外籍社長、子公司IPO籌資

虎山營收／2月及累計前兩個月再締新猷

相關新聞

汽車零組件掀IPO熱潮 虎山預計3月18日掛牌上市

汽車零組件掀IPO熱潮，全球AM車門把手龍頭虎山（7736）2024年營收獲利皆創歷史新高後，預計3月18日掛牌上市。法...

精華擬配息9.5元！現金殖利率達4.9% 股價突破季線

隱形眼鏡大廠精華（1565）113年財報及配息出爐。113年每股盈餘14.82元，擬配息9.5元，現金殖利率約4.9%。...

茂訊2024年EPS 8.44元 微星8.04元

茂訊（3213）昨（12）日公布去年歸屬母公司業主淨利4.95億元，年增7.38%，每股純益8.44元。

中菲行2024年EPS 6.78元 泰銘6.29元

中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2024年合併財務報告，全年稅後純益為9.55億元，年減6.7%，每股純益為6....

欣新網2024年EPS 3.34元 股利3.1元

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告，2024年稅後純益8,600萬元，每股純益3.34元，董事會通過每股擬配發現...

陽信銀 2月每股賺0.308元

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年2月份單月稅前盈餘達4.29億元，每股稅前盈餘0.308元，在授信品質方面，2月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。