汽車零組件掀IPO熱潮 虎山預計3月18日掛牌上市

汽車零組件掀IPO熱潮，全球AM車門把手龍頭虎山（7736）2024年營收獲利皆創歷史新高後，預計3月18日掛牌上市。法人看好，虎山不只是全球的AM車門把手龍頭，車用電子布局今年將開始發酵，進階關鍵汽車零組件供應商，長期營運成長動能可期。

華勝-KY（2248）13日以每股50元正式上市掛牌交易，上市首日蜜月行情甜滋滋；投資人也將目光在18日將掛牌的虎山，受惠於北美AM需求熱度居高不下，2月合併營收為1.45億元，年增52.2%；累計今年前2月合併營收為2.74億元，年增46％，兩者皆創下同期新高。

虎山2024年合併營收為13.6億元，年增率近17 %，全年稅後純益為4.94億元，年增率高達66％，換算每股盈餘EPS為7.19元，創下公司成立以來的歷史新高紀錄。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，虎山今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高；目前為全球最大AM門把手製造商及CAPA唯一車用鏡頭與超聲波雷達認證的策略夥伴，新產品及新客戶將帶來的營運增長充滿著強勁的信心，虎山將持續以虎山123「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標。

虎山表示，在車用電子的部分，與美國合格汽車零件協會 CAPA （Certified Automotive Parts Association）共同制定CAPA702車用鏡頭及CAPA703超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703車用零件認證實驗室，切入車用ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商，跨入車用電子車用鏡頭及雷達產品效益已顯著發酵。