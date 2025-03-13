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軒郁國際財報／2024年獲利3億元 EPS 10.16元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

軒郁國際（6703）公布2024年度財報，全年營收達35.84億元，年增20.5%，稅後純益為3.0億元，EPS為10.16元，集團旗下保健品牌m2美度、美妝品牌未來美表現亮麗均有雙位數增長。另，董事會並決議配發現金股利7元、股票股利1元，配息率約為78%，持續回饋股東，展現穩健財務策略。

全球保健食品市場持續成長，根據相關研究報告，全球健康與保健市場規模預計將於2030年達到5.45兆美元，年複合成長率（CAGR）預計維持約在6%左右。市場對於免疫力提升、抗衰老、美容健康等高機能保健產品需求持續攀升，推動產業穩健發展。

展望2025年，軒郁國際因應市場趨勢，將深化產業鏈整合，透過策略性投資上游生技原料企業，共同打造獨家專利成分與技術壁壘，提升產品競爭力。公司與遠東生技、綠茵生技等策略夥伴深度合作，研發出高機能保健與美容產品，相關新品將於2025年第二季陸續上市，預期帶動新一波成長動能。

軒郁國際將持續深化研發布局，拓展全球市場，並以穩健的財務布局確保長期營運優勢，為股東創造長期價值。

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