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陽信銀 2月每股賺0.308元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年2月份單月稅前盈餘達4.29億元，每股稅前盈餘0.308元，在授信品質方面，2月底逾放比為0.05%、備抵呆帳覆蓋率2,219.17%，兩項指標皆優於同業平均。此外，陽信銀行總資產為7,707億元，淨值達509億元，較去年同期分別上升7.02%及10.23%，營運規模穩健成長。

陽信銀行積極擴展外匯存款業務，即日起至5月31日止，推出自然人1年期美元定存優惠利率4.5%，以外幣新資金（相較基準日2025年1月31日淨增加之金額）辦理1年期美元優利定存，於臨櫃、個人網銀或行動網銀皆可辦理，總額度1億美元，額滿為止。

為滿足投資人日益增長的全球化資產配置需求，陽信銀行推出全新財富管理服務，自即日起至6月30日，網路下單申購及贖回外國股票及ETF投資交易，享3.8折手續費優惠，陽信銀行誠邀投資人把握全球市場機會，與陽信共同開啟「蛇來運轉」財富新篇章，詳情可見陽信銀行官網。

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