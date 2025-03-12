和勤精機財報／2024年獲利轉正 EPS 0.43元 配發0.3元現金股利

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）12日通過去年合併財報，合併營收25.73億元、年增11.3%；產品組合優化，毛利率較前年提升4.5個百分點至15.6%，拉動營業利益轉正至3,275萬元，稅後淨利為3,528萬元，每股稅後純益0.43元。

董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.3元，配發率69.7%。

和勤表示，全球車市成長趨緩，面對燃油車、新能源車客戶陸續調整庫存的壓力，和勤去年車用零件營收仍然保持在近年的高峰，加上硬碟(HDD)零件營收成長近一倍回到往年水準，全年營收達到雙位數成長，獲利也轉正表現。

和勤指出，將持續深化客戶合作關係，新品開發鎖定高毛利、具量產規模的平台件，去年新產品商用車變速箱零件量產，明顯貢獻業績增長。

和勤表示，今年將陸續有商用車新項目、國際車廠平台件推出，以及下半年將放量的紡織器械零件，下半年量產的中國電動車大廠座椅零件與新能源車渦輪增壓器零件，為營收挹注成長動能。

再加上美國電動車大廠正常出貨，可完全補足燃油車舊產品下滑的空間，並大幅優化產品組合，樂觀預期全年業績將可保持穩定成長。