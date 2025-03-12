快訊

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

和勤精機財報／2024年獲利轉正 EPS 0.43元 配發0.3元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）12日通過去年合併財報，合併營收25.73億元、年增11.3%；產品組合優化，毛利率較前年提升4.5個百分點至15.6%，拉動營業利益轉正至3,275萬元，稅後淨利為3,528萬元，每股稅後純益0.43元。

董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.3元，配發率69.7%。

和勤表示，全球車市成長趨緩，面對燃油車、新能源車客戶陸續調整庫存的壓力，和勤去年車用零件營收仍然保持在近年的高峰，加上硬碟(HDD)零件營收成長近一倍回到往年水準，全年營收達到雙位數成長，獲利也轉正表現。

和勤指出，將持續深化客戶合作關係，新品開發鎖定高毛利、具量產規模的平台件，去年新產品商用車變速箱零件量產，明顯貢獻業績增長。

和勤表示，今年將陸續有商用車新項目、國際車廠平台件推出，以及下半年將放量的紡織器械零件，下半年量產的中國電動車大廠座椅零件與新能源車渦輪增壓器零件，為營收挹注成長動能。

再加上美國電動車大廠正常出貨，可完全補足燃油車舊產品下滑的空間，並大幅優化產品組合，樂觀預期全年業績將可保持穩定成長。

新能源車 營收 電動車

延伸閱讀

因應美國關稅...美喆-KY 9億元内泰國建生產地 去年 EPS 2.02元

柏文財報／去年獲利3.7億元、年增2.3倍 EPS 4.77元

漢唐財報／去年 EPS 32.94元創新高 擬配28元現金股利

必應財報／2024年稅後純益2.84億元 EPS 5.84元

相關新聞

亞泰金屬財報／2024 EPS 5.69元 受惠銅箔基板客戶擴產

亞泰金屬（6727）12日公布2024年合併營收達15.1億元，年增15％，營業利益137,849仟元，年增43％，稅後...

櫃買市場業績發表會 3月19日起率先登場

配合上櫃公司2024年財務報告陸續公告，櫃買中心(Taipei Exchange)將自今(2025)年3月19日（周三）...

長科決議去年第4季每股配息0.45元 明天買回5000張庫藏股

長華科技（長科*，6548）今（12）日召開董事會，公布 2024年第4季股利政策，預計每股配發0.45元現金股息。此外...

偉康財報／去年每股賺2.15元毛利率37% 每股配1.7元股利

數位身分認證領導商偉康（6865）11日經董事會同意通過113年財報，團隊受惠雙核心產品強勁增長的市場需求，挹注全年營收...

創控去年本業獲利創新高 EPS1.55元、每股擬配息1.1元

高階半導體先進製程AMC奈米監控設備領導廠商創控（6909）公告2024年財報，去年稅後純益9332萬元，微增0.21％...

亨泰光2024年 EPS 5.51元 派9.19元

硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光昨（11）日公告2024年財報，全年稅後純益1.47億元，年減25%，每股純益5.51元。董事會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。