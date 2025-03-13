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華勝、聚賢研發 掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

上市公司家族今（13）日雙喜臨門，華勝-KY（2248）將於一般板掛牌，聚賢研發-創（7631）則將於創新板掛牌。證交所表示，華勝-KY、聚賢研發-創為初次上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

智慧型氛圍燈大廠華勝-KY客戶涵蓋蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業，2024年合併營收20.8億元，營業毛利6.8億元，毛利率達32.7%，營業利益3.2億元，年增142%，每股獲利（EPS）也近翻倍成長，以6.42元創新高。

聚賢研發-創從廠務工程起家，主要服務工程為特殊氣體二次配，而特殊氣體主要應用於半導體的先進製程。受惠於人工智慧（AI）需求推升半導體前景，國內各大科技廠積極新廠擴建與擴產計畫，帶動聚賢研發-創強勁的廠務工程需求。

除台灣訂單持續攀升外，該公司亦積極拓展海外市場，已於日本、新加坡、德國等地設立子公司，布局承攬廠務工程及再生能源等業務。

其中，聚賢研發日本子公司已開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，可望自第4季起開始貢獻營收，預估2025年全年營收可維持雙位數成長、改寫歷史新高。

半導體 營收

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