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亞泰金屬財報／2024 EPS 5.69元 受惠銅箔基板客戶擴產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
亞泰金屬黃源財總經理。 記者尹慧中/攝影
亞泰金屬黃源財總經理。 記者尹慧中/攝影

亞泰金屬（6727）12日公布2024年合併營收達15.1億元，年增15％，營業利益137,849仟元，年增43％，稅後淨利149,814仟元，年增36％，每股稅後盈餘(EPS)達5.69元，年增24％，2024年全年營運獲利創歷年第三高記錄。

亞泰金屬整體營運動能穩健向上，受惠銅箔基板客戶擴產計畫推進，帶動旗下高階CCL含浸設備訂單驗收認列保持良好進度，加上公司深化提高設備組裝自製率，調配楊梅一、二廠生產配置，以及第4季設備訂單產品組合優化等效應，係2024年第4季營運獲利刷新歷年同期次高之關鍵。

亞泰金屬指出，由於AI伺服器運算能力持續提高，加上因物聯網、車聯網應用越趨普及，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，同步帶動客戶對於高階銅箔基板含浸設備技術規格、設備效率等需求升級，亞泰金屬不斷提升公司設備技術研發實力，並配合客戶開發新製程，投入超薄布、超薄基材、高精度低張力控制等含浸設備開發，提升公司市場競爭力，以期進一步拓寬設備應用領域，堆疊業務接單動能。

展望2025年上半年，亞泰金屬持審慎樂觀看法。公司仍持續深化設備創新的設計研發、提高組裝的自製率、優化生產製程效率，拓展中國、台灣、東南亞業務接單版圖，觀察CCL銅箔基板相關業者維持增產、擴充建置海外生產基地計畫，公司仍持續密切掌握市場商機，可望強化未來業務接單良好動能。

亞泰 銅箔基板

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