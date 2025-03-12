海柏特財報／2024年營收及獲利雙創新高 決議配息1.5元
宏碁集團旗下海柏特（6884）聚焦於多品牌3C產品售後服務，於12日公布2024年財報，2024年累計合併營收為11.93億元，年增達32%，稅後淨利3千3佰萬元，全年每股純益（EPS）2.04元，均創歷史新高，預計於今年度配發現金股利1.5元。
海柏特除2024年營收成長外，獲授權售後服務之品牌客戶表現亦優於去年同期，預期隨東南亞市場經濟成長下，電子消費品售後服務需求也將隨之成長，整體服務規模可望持續擴大，盼成為全球品牌最佳售後服務夥伴。
除此之外，海柏特將於3月底在台中市北區英才路設立台中市第二家服務中心，提供當地民眾就近於門市送修產品，並可加入海柏特專屬會員，期待再創成長動能。
目前，海柏特已獲50逾家國際品牌檢測、維運與維修之授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等，現更針對部分無保固之二手商品推出海柏特保固計劃，免費提供消費者多達半年保固期，致力於延長電子產品使用周期理念，提升環保永續價值。
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