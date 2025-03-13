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欣新網2024年EPS 3.34元 股利3.1元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告，2024年稅後純益8,600萬元，每股純益3.34元，董事會通過每股擬配發現金股利1元、股票股利2.1元，合計3.1元。

欣新網昨天舉行法說會，公司指出，由於新進品牌客戶反映2025年獲利將逐步回補2024年投入的相關成本與費用，預估今年獲利表現可望顯著成長。

欣新網指出，2024年營收穩健成長，但去年因國內外市場加入約20家新品牌客戶，倉租、人事費用及存貨增加，也提列較多的備抵損失，導致整體獲利表現較前一年減少，但今年可望顯著成長。

欣新網指出，透過擴大品牌合作、優化數位行銷技術及開拓海外市場三大策略，今年前二月營收已有顯著成長，3月加入知名母嬰用品品牌nac nac客戶代理，預計上半年有更多新品牌加入，成為營運成長動能。

營收 股利

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