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茂訊2024年EPS 8.44元 微星8.04元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

茂訊（3213）昨（12）日公布去年歸屬母公司業主淨利4.95億元，年增7.38%，每股純益8.44元。

茂訊並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬發放現金股利6元，以昨日收盤價119元計算，殖利率約5.04%。

展望後市，法人指出，茂訊今年旗下強固電腦及通路業務皆看增，有望帶動整體營收優於去年。

其中，強固電腦部分，隨著地緣政治持續影響，市場逐漸擴大，而台商競爭力提升，業績可望擴大。至於國內筆電通路業務則受惠AI PC換機潮來臨，銷售成長可期。

【記者蕭君暉／台北報導】微星（2377）昨（12）日公布去年第4季稅後純益4.61億元，季減73.3%，年減37.7%，每股純益0.55元；2024年稅後純益67.92億元，年減9.8%，每股純益8.04元。

微星將於明（14）日舉行法說會，說明業績展望。法人預估，受惠AI伺服器、AI PC與邊緣運算等新產品帶動，微星今年業績將優於去年。

微星逐步由電競與板卡領域，跨入AI伺服器與AI邊緣運算等產品。

板卡業務方面，輝達本季持續推出多款RTX 50系列新顯卡，加上多款3A遊戲大作發行，市場換機需求升溫，有助推動微星電競、商用筆電出貨量。

AI 微星

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