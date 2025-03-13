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中菲行2024年EPS 6.78元 泰銘6.29元
中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2024年合併財務報告，全年稅後純益為9.55億元，年減6.7%，每股純益為6.78元， 擬每股分配現金股利5.2元，配息率為76.7%，以昨天收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3%。
泰銘昨日董事會通過去年財報，2024年全年稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）6.29元，擬將配發現金股利6元，依昨日收盤價71.7元概算，現金殖利率約8.3%。
泰銘董事會昨日並決議通過減資案，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資返還股東股款，減資金額4.7億元，消除股份4,731萬股，減資比率28.28%，減資後股本降至12億元。泰銘股東會召開日期訂於6月13日。
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