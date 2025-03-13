新漢布局機器人 報捷

工業電腦廠新漢（8234）機器人布局報捷，昨（12）日宣布攜手輝達，完成全球首款搭載輝達Jetson AGX Orin模組的AI機器人關鍵控制器元件，將於下周輝達年度盛會「GTC大會」發表。

輝達將於3月17日至21日在美國聖荷西會議中心舉行GTC大會。新漢表示，此次將發表全球首款搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，內建新漢自主開發的即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，實現高精準度實時運動控制，提升機器人應用效能。

此外，新漢也將展示用於行動邊緣AI運算的智慧車載電腦ATC（Advanced Telematics Computer）及應用於交通運輸系統的備援電池模組（BBU）。

新漢表示，該公司透過NVIDIA Jetson平台，整合AI運算、精密運動控制技術、自動化技術，以及公司自研的軟體系統，將應用全面帶進製造業、工廠自動化、交通運輸、以及新世代機器人場域，為產業打造更高效且安全的作業環境。

新漢指出，市面上人型機器人以私有控制架構為大宗，這些架構基於封閉的通訊協議且通常以單一控制架構為主，這種設計當系統遇當機或故障時將造成整機停止運作。

新漢該款控制器專為高階自動化應用設計，具備超低延遲同步功能，雙EtherCAT Master架構可支援多個EtherCAT從站模組，實現多軸協同運動控制，適用於各種構型機器人，如人型機器人、四足機器人及機械手臂。

新漢表示，此解決方案應用於工業自動化、製造業與智慧物流，為智慧工廠、裝配線與機器人物料搬運等場域提供高精度、高可靠性且兼具安全性的自動化能力。