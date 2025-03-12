胡連財報／2024年 EPS 為12.79元創歷史新高 今年續戰新高

胡連（6279）12日公布2024年稅後純益13.10億元，創歷史新高，年增42.2%，2024年每股稅後純益（EPS）為12.79元，2023年EPS為9.24元，今年隨著客戶業績增長、高頻高壓新產品量產，以及提升滲透率之下，三大動能推升業績再戰新高。

胡連2024年第4季稅後純益3.79億元，為歷史次高，季增21.8%，年增12.1%，2024年第4季EPS為3.67元，2024年第3季EPS為3.05元，2023年第4季EPS為3.39元。

胡連2024年毛利率33.29%，較2023年的32.04%，持續向上提升。

胡連今年2月營收7.5億元，月減8.14%，年增37.7%，今年前兩個月營收為15.68億元，年增21.17%，主要是受惠中國大陸自主品牌汽車擔心受到美國關稅的衝擊，持續去美化，並尋找大陸本地供應商，帶動胡連業績表現不俗，法人預估，該公司第1季業績將淡季不淡，可望年增兩成以上。

胡連今年業績將有三大成長動力，首先是客戶本身的業績增長，包括比亞迪與小米等大陸自主品牌汽車，持續在歐洲、東南亞與俄羅斯等地攻城掠地，擴大市占率，胡連跟著客戶一起成長。

第二，新產品量產，包括PCB保險絲盒，高頻高壓連接器等新產品，由於出貨單價較高，可望持續挹注營收與獲利貢獻。

第三，則是提升在客戶的滲透率，例如在比亞迪的滲透率，過去主要供應連接器的是泰科，將由胡連擴大供應。