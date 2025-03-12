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崇友財報／去年獲利再創新高！EPS 5.58元 擬配息4.5元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）12日發布財報，2024年第4季稅後純益2.41億元，年增44.25％，每股稅後純益（EPS）1.36元；2024年稅後純益9.89億元，年增10.44％，每股稅後純益5.58元，創下歷史新高。

崇友董事會決議，擬配發每股現金股利4.5元，創下歷年新高，配發率達80.65％，配發率已連續8年逾七成表現，以今日收盤價106.5元計算，現金殖利率約4.23％。

崇友指出，去年受惠旗下三大業務出貨完工認列狀況保持穩定成長，加上集團持續深化營業費用及成本效益，挹注去年單季、全年獲利皆改寫同期新高。

新梯業務方面，受惠多項大型訂單認列，帶動新梯(不含汰舊換新)營收表現較去年同期成長11.55％，佔整體營收比重達42.73％，此外，集團仍積極精進旗下桃園廠生產效益及營運成本與費用之管控，挹注2024年繳出三率三升表現，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至31.43％、20.17％、18.02％水準。

展望2025年第1季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，將持續擴大新梯、汰舊換新及維修保養三大業務接單策略，並深化數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發，致力提供使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，強化產品差異化與創新價值，以提升市場佔有率，有望持續保持集團整體營運良好成長動能。

崇友 營收

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