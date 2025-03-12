茂訊財報／去年 EPS 達8.44元 擬發現金股利6元
茂訊（3213）12日公布去年財報，歸屬於母公司業主淨利年增7.38%，全年每股純益（EPS）達8.44元。此外，茂訊董事會決議股利分派，擬發放現金股利6元，以今日收盤價119元計算，殖利率約為5.04%。
茂訊2024年營收28.53億元、年減4.53%，歸屬於母公司業主淨利4.95億元，年增7.38%，全年每股純益8.44元。
此外，茂訊董事會決議股利分派，擬發放現金股利6元，優於前一年度的5.4元，以今日收盤價119元計算，殖利率約為5.04%。
展望後市，法人指出，茂訊強固電腦及通路業務今年皆看成長，有望帶動整體營收表現優於去年；強固電腦部分，隨著地緣政治持續影響，市場逐漸擴大，而台商競爭力提升，業績可望擴大。至於國內筆電通路業務則受惠AI PC換機潮來臨，銷售成長可期。
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