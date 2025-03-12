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上櫃股票世紀辦理股票面額變更 每股10元變更為0.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心(Taipei Exchange)公告，世紀（5314）股票面額將由每股10元變更為0.5元，並進行股票換發作業，新股票於2025年3月31日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日的參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（114年3月19日）收盤價之20分之1，世紀公司之股票簡稱將更改為「世紀*」。

櫃買中心指出，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元的公司可能無法直接比較，投資人可參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況的了解，保障自身權益。投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw /上櫃/上櫃公司資訊/採彈性面額之上(興)櫃公司資訊）或掃描下方QR code查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）相關資訊。

櫃買中心 股票

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