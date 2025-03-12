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潤泰小金雞潤德2024年EPS 15.52元 配息15元、殖利率6.3％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）去年大賺一個半股本，12日公告，2024年稅後純益2.24億元，年增51.2％，每股稅後純益（EPS）15.52元，董事會決議，擬配發盈餘分配之每股現金股利13.5元、資本公積發放之每股現金1.5元，合計現金股利15元，以今日收盤價235元計算，現金殖利率約6.3％。

潤德主要專攻國際企業商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工，去年掛牌上櫃，且受惠新建案完工量大、台商回流推升辦公大樓需求等，推升室內設計裝修需求，去年繳出表現亮眼的成績單。

截至2024年，潤德新增訂單金額26億元，在建工程尚未認列合約金額約25.9億元，潤德指出，據財政部資料，近五年最後修整工程業銷售額及家數是逐年成長，2024年上半年最後修整工程業銷售額3,033億元，年增16.88%，且近十年室內裝修相關廠商與從業人員大致呈現逐年增加，室內裝修等相關業務潛在商機極大，未來前景持續看好，成長動能無虞。

展望未來，潤德指出，近年國際級公司陸續來台成立總部，加上公辦大型都更案及危老建築獎勵政策加速推動成案，整體裝修工程市場勢必增加；另該公司亦積極參與交通運輸軌道聯開案，包含商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來成長動能之一

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