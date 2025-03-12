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萬泰科財報／2024年獲利3.58億元、年增六成 AI 高速線將大量出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

萬泰科（6190）12日公布2024年稅後純益3.58億元，年增59.8%，2024年每股稅後純益（EPS）為2.28元，2023年EPS為1.46元，今年受惠人工智慧（AI）高速線的大量出貨，營運可望優於去年，法人預估，今年營收挑戰百億元。萬泰科將在3月20日舉行法說會，說明2025年業績展望。

萬泰科2024年第4季稅後純益0.83億元，季減14.4%，年增27.6%，2024年第4季EPS為0.52元，2024年第3季EPS為0.6元，2023年第4季EPS為0.42元。

為掌握AI與雲端趨勢，萬泰科表示，持續強化AI伺服器與數據中心應用線纜布局，鎖定高頻寬、高穩定需求，逐步建立在高階高速線領域的技術優勢與市場地位。AI高速線在歐美、中東新案綜效今年將會發酵，集團已規劃擴大美國團隊陣容，建立在地化的營運與物流中心，增加包括機器人用線在內的供應能量。

同時，美國封殺中國大陸網通設備，川普推動「乾淨網絡」計畫，以保護美國的數據和通訊免受中國大陸技術的影響，確保美國的電信網路、數據分析、雲端、物聯網及5G等技術不會用到可疑供應商的產品，帶動萬泰科在資料及訊號傳輸的線材需求持續成長，受惠轉單效應。

在多元製造基地強化全球供應韌性方面，萬泰科說，該公司在台灣、泰國、越南與中國大陸四地並進，靈活滿足全球客戶需求；北美、東南亞雙引擎布局，結合在地化服務優勢，提升市場滲透率。

萬泰科去年前三季營收占比，網路線35%、電子線25%、汽機車線10%、灌溉線5%、輻照交聯線5%、插頭與連接器2%、其他合計18%。若以地區分布來看，北美市場業績占比34%、泰國27%、越南18%、中港10%、台灣7%、其他4%。

萬泰科

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