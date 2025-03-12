長科決議去年第4季每股配息0.45元 明天買回5000張庫藏股

長華科技（長科*，6548）今（12）日召開董事會，公布 2024年第4季股利政策，預計每股配發0.45元現金股息。此外，加計2024年前3季股息，長科全年度現金股息為每股1.72元，高於2023 年1.61元水準，還原為每股面額10元計算，為歷年次高水準之現金股息。會中也通過會計師查核之2024年合併財務報告，每股純益為2.02元，較2023 年成長21%，相當於賺逾5個資本額。

長科董事會中通過 2024 年第4 季盈餘分配案，每股擬分派0.45 元現金股利。此次除息基準日訂為 2025 年6月27日，6月19日為除息交易日，6 月23 日至27日停止普通股股票過戶，預計7月16日發放股息。長科2024 年共配發每股1.72元現金股息，盈餘發放率為85%。

此外，董事會決議實施庫藏股，擬自 2025 年 3 月 13 日至 5 月 12 日自集中交易市場買回股票，預計買回數量為 5,000 張，佔公司已發行股份之 0.53%，買回區間價格訂在 23.95 元至 51.9 元間，買回總金額上限為 97 億元。實施庫藏股是為轉讓股份予員工，以激勵士氣，提高經營績效。

董事會也通過會計師查核的2024年合併財務報告，2024 年合併營收為119.87億元，年增4%，主要係受惠於客戶端回補庫存及高階導線架營收比重提高所致；毛利率為24%，營益率為 14%，皆比2023年上升，為歷史第三高水準；歸屬於母公司業主的稅後純益為18.96億元，年增 21%。如以股票面額每股0.4元的股數計算，每股純益為2.02元，相當於賺5.05個資本額。