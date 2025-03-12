櫃買市場業績發表會 3月19日起電子科技業率先登場

配合上櫃公司2024年度財務報告陸續公告，櫃買中心（Taipei Exchange）將自3月19日起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，電子科技業向來為臺灣產業發展之重要一環，亦為櫃買市場最大族群，隨著物聯網、人工智慧等技術及相關應用不斷革新，以及上下游產業鏈在橫縱合作之下，更進一步鞏固台灣電子科技產業的國際競爭力，故本系列業績發表會於3月19日率先由「電子科技」揭開序幕，邀請專業矽智財IP廠商M31（6643）、保護元件設計製造商富致（6642）及資訊軟體整合服務廠商倍力（6874）等公司經營團隊向投資人說明公司財務業務及產業概況。

另外，「富櫃200指數」挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票為成分股，可有效追蹤上櫃股票市場走勢，已成為櫃買市場代表性的投資標竿，特於3月21日推出「富櫃200」主題，邀請無塵室機電工程整合服務商–聖暉*（5536）、網通裝置檢測驗證廠商–耕興（6146）及國內醫藥品連鎖通路商–大樹（6469）與會。

本系列共將舉辦七場次的業績發表會，後續於24日至27日及4月7日尚有「電子資訊」、「智慧科技」、「半導體與AI供應鏈」、「先進製程產業鏈」及「生技醫療」等五場多元式主題登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。本系列之櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載，另3月19日、24日、25日及4月7日舉辦之四場次業績發表會，投資人除親自與會外，亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），此外，業績發表會影音檔將於會後上傳至櫃買中心網站供投資大眾瀏覽。